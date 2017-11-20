Число авиарейсов в Тель-Авив увеличат с лета 2018 года

С лета будущего года прямые рейсы Кишинев - Тель-Авив будут осуществляться три раза в неделю.

Так, прямые авиарейсы с 5 июня будут осуществляться еженедельно, по вторникам, а с 6 июля – дважды в неделю по вторникам и пятницам. Их будет осуществлять израильская авиакомпания.

Запуск прямого авиасообщения стал возможен после того, как правительство утвердило документ об упразднении ограничений в сфере осуществления воздушного сообщения между Молдовой и Израилем.