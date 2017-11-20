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Ученые: со следующего года сильных землетрясений станет больше
// фото: interesource.ru/
13:35, 20 Nov 2017
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Ученые предупредили, что в следующем году по всему миру может значительно увеличиться количество разрушительных землетрясений.

Они считают, что изменения скорости вращения Земли могут спровоцировать интенсивную сейсмическую активность, особенно в сильно населенных тропических регионах, передает Guardian.

Связь между вращением Земли и сейсмической активностью была освещена в статье Роджера Билхэма из Университета Колорадо в Боулдере и Ребекки Бендик из Университета Монтаны в Мизуле

В своем исследовании Билхэм и Бендик рассматривали землетрясения магнитудой 7 и выше, которые произошли с 1900 года.

Они обнаружили пять периодов, когда происходило намного больше сильных землетрясений. «В эти отрезки времени в течение года происходило от 25 до 30 сильных землетрясений, — сказал Билхэм. — В остальное время средняя цифра составляла около 15 крупных землетрясений в год».

Исследователи пытались найти корреляции между этими периодами интенсивной сейсмической активности и другими факторами и обнаружили, что, когда вращение Земли несколько уменьшалось, за ним следовали периоды увеличения числа интенсивных землетрясений. «Вращение Земли немного меняется — иногда на миллисекунду в день, — и это можно измерить очень точно атомными часами», — сказал Билхэм.

Билхэм и Бендик вычислили периоды продолжительностью около пяти лет, когда за последние полтора столетия вращение Земли замедлялось на такую величину несколько раз. Существенно, что за этими периодами следовали отрезки времени, когда число интенсивных землетрясений увеличилось, передает Лента.ру.

Важно, что более четырех лет назад вращение Земли как раз начало замедляться. «Вывод ясен, — сказал Билхэм. — В следующем году мы должны увидеть значительное увеличение числа тяжелых землетрясений». По его словам, с 2018 года стоит ждать до 20 разрушительных катаклизмов в год.

Почему уменьшение длины суток должно быть связано с землетрясениями, неясно, хотя ученые подозревают, что незначительные изменения в поведении ядра Земли могут вызывать оба эффекта.

Трудно предсказать, где будут происходить эти дополнительные землетрясения, хотя Билхэм сказал, что они обнаружили, что большинство интенсивных подземных толчков, которые реагировали на изменения длины дня, как представляется, происходят вблизи экватора. В тропических регионах Земли живут около миллиарда человек.




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