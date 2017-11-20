Искатель приключений застрял в непролазных джунглях

Появились подробности исчезновения и возвращения британского путешественника Бенедикта Аллена, застрявшего в лесах Папуа-Новой Гвинеи.

На минувшей неделе Аллен стал героем газетных заголовков, сообщавших о его пропаже. Он отправился в экспедицию в места обитания изолированного племени яйфо в высокогорных джунглях, с которым успешно взаимодействовал 30 лет назад, передает Моя планета.

57-летний искатель приключений, автор документальных фильмов и книг принципиально не использует навигаторы и спутниковые телефоны. Перед отправкой в путь он оставил сообщение в Twitter: «Может быть, я пропаду на какое-то время (пожалуйста, не пытайтесь меня спасти — там, куда я поеду, вы никогда не найдете меня)».

И пропал. Он не выходил на связь и не вернулся домой рейсом 14 ноября, как было запланировано. Родные и агент путешественника забили тревогу: опоздания для Аллена были нехарактерны. Беспокоиться было о чем: британец находился в непролазных джунглях, в местах обитания племен, в недавнем прошлом известных своим каннибализмом. Одно из местных сообществ носит милое прозвище «охотники за головами». Но даже если британца не съели, любая травма в дали от цивилизации могла стать фатальной.

В места, где находился Аллен, попросту не было дорог. В октябре он был заброшен вертолетом на покинутую базу христианских миссионеров. Теперь на его поиски также была отправлена винтокрылая машина, кроме того, выяснением судьбы путешественника занялась организация проповедников New Tribe Mission, пишет Lenta.ru.

Представитель миссионеров, которые контактировали с коренным населением, 16 ноября сообщил, что Аллен находится на отдаленном аэродроме в 30 км от города Поргера. Именно там его подобрал вертолет. Оказалось, что британец страдал от малярии. Кроме того, из-за сильных дождей сухопутные пути были перекрыты — реки разлились. Ситуация усугублялась тем, что в этом регионе как раз вспыхнул вооруженный конфликт между местными племенами. (Отмечается, что нынешние туземцы больше не воюют копьями и стрелами — контрабандисты любезно доставили им такое «благо цивилизации», как огнестрельное оружие.)

Аллен, который таки успел добраться до племени яйфо и столкнулся с проблемами на обратном пути, во многом избежал неприятностей благодаря заботе, оказанной представителями племени хева. Туземцы провели его безопасной дорогой и предоставили уход во время болезни.

Пилот Крейг Роуз, эвакуировавший Аллена, рассказывает, что, когда прилетел за ним, британец был на ногах и снимал своих спасителей на камеру. Подчеркивается, впрочем, что этот рейс был коммерческим, а не экстренным, передает Daily Mail. Это дало повод СМИ подозревать Аллена и его агента в том, что исчезновение было пиар-компанией.

После эвакуации из джунглей британца доставили в больницу города Порт-Морсби, где он долечивался от малярии.

Добравшись до интернета, Аллен написал в Twitter из медучреждения: «Меня ждет больница, но, откровенно говоря, больше беспокоюсь за [заболевших] прекрасных папуасов, которые помогали мне всю дорогу, но не были вывезены [для лечения]».