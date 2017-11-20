В Финляндии запечатлели необычное свечение. ВИДЕО

В небе над Финляндией запечатлели необычное свечение, которое эксперты назвали "сиянием сотни лун".

Исследователи связывают это явление с падением метеорита или другого крупного комического объекта, которое также заметили жители Мурманской области и северной части Норвегии, передает Вести.ру.



Специалисты из Университета Хельсинки заявили, что запечатленное на опубликованных ниже кадрах свечение было одним из самых ярких, которое им довелось наблюдать.

По словам экспертов, рухнувший в регионе космический объект мог весить около 100 килограммов. Ученые говорят, что поиски метеорита могут быть затруднены из-за этого, что световой день в этой местности сейчас длится всего четыре часа.