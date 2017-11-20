Молодой человек украл 53 мобильника во время концерта

22-летний мужчина украл у фанатов британского рок-дуэта Royal Blood 53 мобильных телефона.

Злоумышленник действовал прямо во время концерта, который проходил в Бирмингеме вечером 18 ноября. Вор был задержан полицией в ходе спецоперации, передает Sky News. Сообщается, что он наметил своих потенциальных жертв во время предыдущих выступлений Royal Blood.

Телефоны изъяты у грабителя. В настоящее время полиция ищет их владельцев, передает Вести.ру.

"Большинство потерпевших уже найдено, — отмечает представитель стражей порядка, детектив-сержант Джефф Клиффорд. – Мы призываем всех, кто лишился телефона во время концерта, связаться с полицией".