Детские смарт-часы оказались под запретом в Германии: родителей попросили их уничтожить

Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur), выступающее регулятором в области телекома и мобильных устройств, запретило продажи в стране детских смарт-часов. Ведомство отнесло их к "незаконным подслушивающим устройствам" и отметило, что уже "приняло меры" в отношении ряда интернет-магазинов, продававших детские смарт-часы через Интернет.

Около месяца назад о потенциальной опасности наручных интернет-устройств с микрофонами, камерами и геолокацией, позиционируемых как гаджет для детей, предупредила Европейская организация потребителей.

Как выяснилось, большинство устройств такого рода практически беззащитны перед хакерами, которые могут подменять передаваемые "смарт-часами" данные о местоположении или запрограммированный номер телефона для звонка с часов родителям, а также незаметно слушать аудио со встроенного в них микрофона.

Помимо этого, часто заявленные производителем функции вроде "геозабора" (при выходе ребенка за пределы заданной зоны родителям должен поступать сигнал) или кнопки SOS попросту не работают. Также некоторые детские смарт-часы передают (часто — в незашифрованном виде) персональные данные на серверы, находящиеся в США и Восточной Азии, а политика конфиденциальности многих компаний непрозрачна и противоречит законодательству Евросоюза, передает Вести.ру.

Глава Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн отметил, что, используя приложение, родители могут использовать детские смарт-часы, чтобы незаметно прослушивать окружение ребенка. По информации чиновника, многие родители используют эту функцию, чтобы прослушивать, что происходит в школьных классах — нарушая, тем самым, права других учеников и учителей. По германским законам записывать разговор можно только получив согласие всех его участников.

Ведомство уже обратилось к школам с рекомендацией обращать больше внимания на используемые учениками смарт-часы, а родителям, уже купившим такие устройства, посоветовало их уничтожить. Если регуляторы в других странах теперь введут аналогичные запреты, можно будет надеяться, что производители наконец-то озаботятся повышением безопасности "детских" надеваемых устройств.