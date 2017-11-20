Массовая драка с иностранцами на Ботанике

Вечер в компании гостеприимных жителей столицы в какой то момент перестал быть томным для подданных Турции.

Компания мирно выпивала на импровизированной вечеринке в квартире общей знакомой, сначала перешли на "ты", потом на личности - далее - от слов к кулакам.

Когда драка была в разгаре, турки остались без телефонов, а их машина потеряла товарный вид - подоспели сотрудники батальона быстрого реагирования.

Наши граждане всю вину свалили на плечи иностранцев, якобы, некрасиво поступивших с девушкой.

Сами иностранцы при виде камеры как воды в рот набрали. Да и девушка, из-за которой разыгрался сыр-бор на Ботанике, не пожелала объясниться.

Зато сотрудники батальона быстрого реагирования обнаружили истинного виновника витавшей в воздухе агрессии - при задержанных кишиневцах нашли наркотики.



„В двух автомобилях находилось 4 человека. Мы пригласили пострадавших - они их опознали. Во время обысков в автомобиле Дачия Логан обнаружен пакетик с наркотическим веществом и устройство для его приёма”, сказал прапорщик Батальона быстрого реагирования, Октавиан Сореску.

Задержанным грозят крупные штрафы.