Нейрофизиолог из Гарвардской медицинской школы Рой Кокс провел эксперимент, в котором приняли участие 50 человек. В рамках исследования им показали фотографии с отрицательным и нейтральным содержанием, например, горящий дом или домашнего кота. После этого половина участников эксперимента легла спать на 12 часов, а другая — бодрствовала. В результате выяснилось, что люди, которые после просмотра фото легли спать, лучше запомнили фото с негативной информацией.

Ученые считают, что таким образом мозг помогает сам себе, выделяя негативные воспоминания, чтобы защитить организм от подобных угроз в будущем. Исследователи также предположили, что негативная и нейтральная информация хранятся в разных полушариях мозга, чем и объясняются различия во время ее обработки, пишет Моя планета со ссылкой на Psychology Today.

«Сон — это не простой процесс. Мозг играет роль привратника, пытаясь укрепить более значимые синапсы (соединения между нейронами), в то время как менее важные синапсы будут ослаблены», — заявила профессор медицины и исследователь сна в Университете Пенсильвании Сигрид Визи.