12-летняя британка через суд оспорила имя, данное ей отцом

Верховный суд Лондона запретил отцу называть свою 12-летнюю дочь так, как ему хочется. Девушке не нравилось имя, которое ей придумал отец, она хотела называться так, как решила мать. Однако папа настаивал на своем. Пришлось бывшим супругам обратиться за помощью к властям.

Имя юной британки, оказавшейся в центре судебного разбирательства, не сообщается. Также не раскрываются имена родителей, известно лишь, что им около сорока лет.

При рождении отец и мать дали дочери два имени, будучи не в силах договориться об одном. Малышка долгое время жила с двумя именами, ее родители постоянно ссорились из-за того, как к ней обращаться. В какой-то момент оставшаяся жить с матерью девочка отказалась отзываться на имя, данное ей отцом.

Суд постановил, что школьница сама вправе выбрать себе имя. Упертого отца же власти обвинили в отсутствии эмпатии к дочери и бессердечности, передает Вести.ру.