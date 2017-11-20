В столице задержан мужчина за жестокое убийство

В столице за убийство пятилетней давности задержан 41-летний рецидивист.

Защелкнув на нем наручники, стражи порядка оправили его прямиком в тюрьму - убийца был в бегах, когда суд вынес ему приговор заочно - за убийство девушки в Вадул - луй-Водах. В 2012-м году ему дали 13-ть лет.

По данным прокуроров, пять лет назад ранее дважды сидевший за убийство мужчина познакомился с дамой и отправился с ней на романтический пикник в Вадул-луй-Водэ.

В какой то момент пара разругалась, и в порыве гнева мужчина стал бить женщину кулаками по голове, а затем сбросил бездыханное тело в реку.

Ранее он отсидел в России несколько срок за различные преступления, в том числе за убийства.