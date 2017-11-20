Проходит заседание молдо-румынской межпарламентской комиссии по евроинтеграции РМ

VI заседание молдо-румынской межпарламентской комиссии по европейской интеграции РМ открылось в понедельник в Бухаресте.

Как передает Инфотаг, в первый день форума запланированы три совместных заседания. В повестке дня заседания по экономическим вопросам - обсуждение вопроса взаимоподключения энергетических и транспортных сетей, обмен опытом в сфере приведения национального законодательства к европейским стандартам, а также участие РМ и Румынии в трансграничных и транснациональных проектах.



На заседании, посвященном вопросам внешней политики и безопасности, обсуждаются вопросы гармонизации молдавского законодательства с европейским, обмен опытом в сфере кибербезопасности, борьба с организованной преступностью и терроризмом, реформирование и независимость правосудия, борьба с коррупцией, сотрудничество между судебными инстанциями РМ и Румынии, а также возможность обучения молдавских судей в Румынии.



Обсуждения вопросов в сфере образования, культуры и кадров затрагивают ход внедрения новых проектов, в том числе обмен студентами и специалистами, проведение стажировок и курсов в таких сферах как защита прав ребенка и лиц с ограниченными возможностями, борьба с преступностью.



На второй день форума по итогам обсуждений состоится подписание Декларации, в которую будут внесены приоритеты дальнейшего двустороннего сотрудничества.



Предыдущее заседание комиссии состоялось в Кишиневе 21-22 июня 2016 г.