Установлена причина смерти мальчика, найденного в колодце с ранением

7-ми летний мальчик из села Верижень умер от огнестрельного ранения. Экспертиза подтвердила, что смерть наступила до того, как несчастного бросили в колодец.

Отец выстрелившего подростка задержан, ему предъявлено обвинение в халатности, допущенной при хранении оружия. Задержан и его сын.

Он рассказал следователям, что ранил приятеля во время игры, на руках отнес к колодцу, чтобы смыть кровь - и нечаянно упустил. Молчал из-за страха.

"Во время допроса несовершеннолетний подозреваемый сказал, что сразу побоялся сообщить полиции и родителям о случившимся, и лишь позже рассказал обо всем близкому родственнику", сказал глава ИП Теленешть, Алексей Врэжитору.

Со слов парня, отцовское ружье он взял, чтобы спрятать в сейф, и в какой то момент случайно нажал на курок. Пуля попала малышу в левое плечо.

"Согласно отчету судмедэкспертизы, смерть наступилоа в результате кровопотери, спровоцированной ранением от огнестрельного оружия", добавил глава ИП Теленешть, Алексей Врэжитору.

Напомним, трагедия произошла в субботу. 7-летний мальчик ушел в гости к приятелю, и не вернулся. Родители забили тревогу. Начались поиски. тело малыша нашли в одном из сельских колодцев. В семье растет еще один сын - ему восемь лет. Отец работает в Англии.