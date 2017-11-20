Минсельхоз: год выдался урожайным

Сельскохозяйственный 2017 год выдался успешным, благодаря дождям и внедрению новых технологий по адаптации отрасли к климатическим изменениям. Об этом заявил генеральный государственный секретарь министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Юрие Ушурелу.

По его словам, осень 2016 года выдалась засушливой, что негативно повлияло на полевые культуры первой группы, однако влажная зима нивелировала ущерб. Также Молдова столкнулась с неожиданным снегопадом в апреле, который частично затормозил опыление садов.



"Благодаря оперативному вмешательству профильных ассоциаций ущерб от апрельского снегопада был сведен к минимуму, специалисты дали садоводам советы по защите плантаций", - сообщил он.



Замминистра сельского хозяйства Иона Паря сообщил, что урожайность пшеницы составила 3,8 т/га. В некоторых районах, в частности, в районе Окница, урожайность превысила 5 т/га. Всего урожай пшеницы составил 1,17 млн. т, из которых более 70% - продовольственной. Урожай ячменя превысил 248 тыс. т, урожайность 3,3 т/га, что на 0,4 т/га больше, чем годом ранее, передает Инфотаг.



"Сбор кукурузы завершится в ближайшее время. По предварительным данным урожайность выросла на 1,5 т/га - до 4,5 т/га. Урожай сои составил 57 т, а урожайность 1,6 т/га. За счет сокращения площади пшеницы увеличена площадь подсолнечника. Его урожайность составляет 2,1 т/га, что на 240 кг больше чем в 2016 г.", - сказал он.



Паря отметил, что урожайность рапса составила 2,5 т/га. Урожайность сахарной свеклы достигла 35-41 т/га. По прогнозам, объем сахара в стране превысит 100 тыс. т, что не только позволит обеспечить внутренние потребности, но и экспортировать его.



Он также сказал, что по предварительным данным урожай фруктов составит порядка 600 тыс. т, а овощей - 760 тыс. т.