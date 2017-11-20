Сельскохозяйственный 2017 год выдался успешным, благодаря дождям и внедрению новых технологий по адаптации отрасли к климатическим изменениям. Об этом заявил генеральный государственный секретарь министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Юрие Ушурелу.
По его словам, осень 2016 года выдалась засушливой, что негативно повлияло на полевые культуры первой группы, однако влажная зима нивелировала ущерб. Также Молдова столкнулась с неожиданным снегопадом в апреле, который частично затормозил опыление садов.
"Благодаря оперативному вмешательству профильных ассоциаций ущерб от апрельского снегопада был сведен к минимуму, специалисты дали садоводам советы по защите плантаций", - сообщил он.
Замминистра сельского хозяйства Иона Паря сообщил, что урожайность пшеницы составила 3,8 т/га. В некоторых районах, в частности, в районе Окница, урожайность превысила 5 т/га. Всего урожай пшеницы составил 1,17 млн. т, из которых более 70% - продовольственной. Урожай ячменя превысил 248 тыс. т, урожайность 3,3 т/га, что на 0,4 т/га больше, чем годом ранее, передает Инфотаг.
"Сбор кукурузы завершится в ближайшее время. По предварительным данным урожайность выросла на 1,5 т/га - до 4,5 т/га. Урожай сои составил 57 т, а урожайность 1,6 т/га. За счет сокращения площади пшеницы увеличена площадь подсолнечника. Его урожайность составляет 2,1 т/га, что на 240 кг больше чем в 2016 г.", - сказал он.
Паря отметил, что урожайность рапса составила 2,5 т/га. Урожайность сахарной свеклы достигла 35-41 т/га. По прогнозам, объем сахара в стране превысит 100 тыс. т, что не только позволит обеспечить внутренние потребности, но и экспортировать его.
Он также сказал, что по предварительным данным урожай фруктов составит порядка 600 тыс. т, а овощей - 760 тыс. т.
Комментарии
- Тамара Трутнева рассказала историю создания "Стяуа Рошие"
- Цены на нефть падают в преддверии встречи стран ОПЕК
- Румынский банк намерен приобрести крупную долю акции Victoriabank
- Молдавский экспорт переориентировался
- Одобрено подписание кредитного соглашения между Молдовой и ЕС
- Андриан Канду и директор ЕБРР обсудили приотритеты новой стратегии банка
- Молдавские производители ягод получат финансовую поддержку от FAO
- Правительство предоставит 120 млн. евро на восстановление садов Молдовы
- Бензин и дизтопливо в Молдове подорожают
- В Молдове выросло число банковских карточек
- Новый компьютер Apple будет шпионить за пользователями
- Замок XVII века выставили на продажу в Шотландии
- Молния ударила в поезд метро в Сингапуре
- Пятилетний ребенок в Томске впал в кому и умер после удаления зубов
- Раздача гуманитарной помощи в Марокко обернулась давкой и гибелью людей
- ДПМ: Граждане преподали жесткий урок ПСРМ, ПКРМ и Нашей Партии. Правые партии продемонстрировали политическую зрелость
- Бэсеску унизил Додона
- И.о. мэра столицы Сильвия Раду прокомментировала прошедший референдум
- Массовая драка с иностранцами на Ботанике
- Новые правила проверки на границе в ЕС
- Ответный удар для телевидения Цоп, Платона и Проки! «Jurnal TV» попал впросак, после того как румынская DIICOT опровергла наличие уголовного дела в отношении Плахотнюка
- Когда в Молдове ожидается похолодание и мокрый снег
- Раскрыта мошенническая схема на столичных АЗС
- На Москву надвигается ледяной апокалипсис
- Обнаружена пригодная для жизни экзопланета
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День в целом благоприятен. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Постарайтесь лечь спать пораньше. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Будьте осторожны с компьютером.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Выгодно покупать валюту.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Исключительно плодотворный рабочий день. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
|Banca Nationala a Moldovei
ivankaplat.wordpress.com