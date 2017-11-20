Индиец создал "королевство" на ничейной земле в Африке

На Земле существует несколько мест, не принадлежащих ни одной стране. За некоторые из них ведется борьба, а другие ближайшим государствам просто оказались не нужны. Одну из таких территорий в Африке попытался «захватить» житель Индии.

Прямоугольный участок земли площадью 2060 км², граничащий с севера с Египтом, а с запада, юга и востока — с Суданом, оказался вне правового поля: обе ближайшие страны отказались от своих претензий на него. Эта территория носит имя Бир-Тавиль — в честь ныне не существующего источника воды, передает nat-geo.ru.

Узнав о бесхозном статусе Бир-Тавиля, индиец Суяш Диксит (Suyash Dixit) провозгласил себя королем этой земли. На своей странице в Facebook он обосновал свои претензии. По его мнению, для того, чтобы завладеть той или иной территорией, достаточно вырастить на ней урожай. «Король» посадил первые семена, задокументировал это и пообещал до конца своих дней «работать на благо страны, народа и земли». Своего отца он назначил президентом, а другого родственника — премьер-министром и главой военного министерства. Всем желающим предлагается инвестировать в развитие нового государства, а также стать его гражданами.





Подобные заявления время от времени звучат по всему миру. Не так давно гражданин Чехии создал государство Либерленд на спорном участке между Хорватией и Сербией. А самым известным и романтичным является «княжество морской земли» Силенд, созданное в 1967 году на платформе в Северном море.



Даже на территории Бар-Тавиля индийцу не удалось стать новатором: в 2015 году права на эту землю заявили сразу двое: американец Джереми Китон, назвавший ее Королевством Северный Судан, и россиянин Дмитрий Жихарев с идеей создания Королевства Средиземье.