Влад Плахотнюк: ДПМ поддержит столичную мэрию, независимо от руководителя. Главное - наличие хорошего проекта по выходу из кризиса

Результат референдума лидер Демпартии Влад Плахотнюк считает горьким поражением партий левого толка, которые представлены такими формированиями как ПСРМ, ПКРМ и «Наша партия» и которые призывали людей голосовать за отзыв примара Кишинева. Такое мнение лидер демократов высказал в интервью газете «Ziarul Național»

”Я думаю, что вчера граждане ответили очень ясно социалистам, а бойкот правых партий, включая ДПМ, оказал решающее влияние на итоговый результат. Никто изначально так не планировал, но в итоге правые показали, что могут одолеть левых, если есть общий интерес. , - отметил В. Плахотнюк.

Лидер демократов считает, что часть вины за то, что из себя представляет сегодня Кишинев, несут и социалисты, которые часто блокируют деятельность Муниципального совета столицы.

”В том, что касается дальнейшей ситуации, нужно понимать, что контроль на Советом, к сожалению, остается у ЛП и ПСРМ, вопрос не стоит, что Демпартия может контролировать муниципалитет., - заявил демократ В тоже время Влад Плахотнюк заявил, что его партия поддержит проекты, направленные на решение проблем граждан столицы, вне зависимости от того, кто управляет городом.

”Я сказал, что независимо от того кто примар, если появится конкретный лан решения проблем, мы поможем. И, конечно, если обратятся за помощью правительства или Демпартии, так как мы не можем действовать без такой просьбы, если только не идет речь о кризисных ситуациях, - объяснил свою позицию В. Плахотнюк.