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У берегов Аргентины четвёртый день ищут пропавшую подлодку
// фото: tjournal.ru
14:57, 20 Nov 2017
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У берегов Аргентины четвёртый день ищут пропавшую подлодку. Пропали 44 человека, к поискам подключили экспертов NASA, экипаж предположительно пытался выйти на связь.

15 ноября возле Аргентины пропала военная подводная лодка «Сан-Хуан» с 44 людьми на борту. Экипаж сутки не выходил на связь и не прибыл в точку назначения — Мар-дель-Плата, поэтому были организованы поиски. По состоянию на 20 ноября, специалисты не могут выйти на связь с подлодкой, в том числе из-за плохой погоды.

Согласно протоколу, поиски подлодки начали через сутки после того, как люди перестали выходить на связь. Спасательные корабли и самолёты направились к месту, где судно последний раз посылало сигнал, — в 430 километрах от побережья, передает tjournal.ru.

18 ноября к поискам подключили самолёт NASA с сенсорами льда и инфракрасными камерами, а также ВМС США, Британии и Бразилии.Президент Аргентины призвал другие государства помочь со спасательной операцией, чтобы обнаружить «Сан-Хуан» как можно скорее.

ВМС Аргентины заявили о получении семи сигналов, которые якобы исходили с пропавшей подлодки возле полуострова Вальдес. Данные поступали в течение пяти часов, но военные не смогли выйти на связь с экипажем. Оператор спутниковой связи Iridium сообщил, что последний раз фиксировал сигнал с подлодки 15 ноября, в день исчезновения. Вероятно, если семь сигналов действительно поступали с судна, то на сетях другого оборудования.

19 ноября военные рассказали, что поиски подлодки осложняются плохими погодными условиями — дождём, высокими волнами и сильным ветром. Ближайшее улучшение погоды ожидают через 48 часов.

Предположительно, у подлодки возникли неполадки с двигателем и подачей питания. По протоколу судно должно выйти на поверхность при проблемах со связью. Также рассматривают версии пожара или прорыва воды.

На военную базу в Мар-дель-Плате пригласили почти 200 родственников военных, оказавшихся на «Сан-Хуане». Они живут вместе, а также общаются с психиатрами и психологами. Аргентинский флот заверил, что на борту «Сан-Хуана» достаточно кислорода, еды и пресной воды, чтобы продержаться ещё минимум две недели. Спасательная операция также затруднена из-за того, что подлодку практически невозможно разглядеть с поверхности.




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