Два года назад Кэти Перри решила купить здание бывшего монастыря и устроить там загородную резиденцию для своей семьи. До 2011 года монастырь был действующим - в нем жили и трудились 52 монахини - сестры ордена Непорочного сердца Девы Марии. Но затем местная епархия решила перевести монастырь в другое место.

Не все монахини захотели переезжать. Пять из них остались и договорились с епископом о выкупе здания и прилегающего участка на свои деньги со скидкой. Однако условия нерыночной сделки оказались слишком запутанными, и теперь непонятно, кому здание принадлежит по факту: монахини считают, что им, а епархия Лос-Анджелеса придерживается другого мнения, считая проведенную сделку ничтожной, передает newsru.com.

Так как содержание большого здания обходится недешево, обе стороны задумались о его продаже. Монахини договорились продать монастырь ресторатору Дане Холлистер за 15,5 млн долларов, а епископ - Кэти Перри за 14,5 млн.

После нескольких раундов судебных тяжб певица получила юридический контроль над имуществом в марте этого года, а в пятницу, 17 ноября, суд признал Холлистер виновной во вмешательстве в сделку. Ресторатор обязана возместить Пэрри ущерб в размере 1,6 млн долларов и выплатить архиепископии еще 3,5 млн долларов. Судьи посчитали, что Холлистер действовала со злым умыслом в сговоре с монахинями.

По данным Christian Today, теперь певице предстоит получить окончательное одобрение сделки от Ватикана.