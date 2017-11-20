Индекс национальных брендов 50 стран ежегодно составляется независимым политическим советником по вопросам построения национального бренд-имиджа Саймоном Анхольтом. При создании рейтинга учитываются такие факторы, как «Правительство», «Экспорт», «Население», «Культура», «Туризм» и «Инвестиции и иммиграция».

В этом году Германия перебралась со второй строчки, которую занимала в 2016 году, на первую, в то время как США опустились с первого места на шестое. Эксперты считают причиной такого падения «эффект Дональда Трампа», которые нанес ущерб имиджу США за рубежом, передает Моя планета.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что доволен результатом своей страны. «Образ Германии больше не зависит от нашей экономики. Люди думают, что мы способны на многое в мире», — заявил министр.

В пятерку стран с наиболее привлекательным имиджем, как отмечает Deutsche Welle, также вошли Франция, Великобритания, Канада и Япония. Россия заняла 23 место, получив больше всего баллов в категории «Культура».