По итогам международного исследования Германия в 2017 году стала страной с лучшей репутацией, потеснив с первой строчки Соединенные Штаты.
Индекс национальных брендов 50 стран ежегодно составляется независимым политическим советником по вопросам построения национального бренд-имиджа Саймоном Анхольтом. При создании рейтинга учитываются такие факторы, как «Правительство», «Экспорт», «Население», «Культура», «Туризм» и «Инвестиции и иммиграция».
В этом году Германия перебралась со второй строчки, которую занимала в 2016 году, на первую, в то время как США опустились с первого места на шестое. Эксперты считают причиной такого падения «эффект Дональда Трампа», которые нанес ущерб имиджу США за рубежом, передает Моя планета.
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что доволен результатом своей страны. «Образ Германии больше не зависит от нашей экономики. Люди думают, что мы способны на многое в мире», — заявил министр.
В пятерку стран с наиболее привлекательным имиджем, как отмечает Deutsche Welle, также вошли Франция, Великобритания, Канада и Япония. Россия заняла 23 место, получив больше всего баллов в категории «Культура».
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День в целом благоприятен. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Постарайтесь лечь спать пораньше. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Будьте осторожны с компьютером.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Выгодно покупать валюту.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Исключительно плодотворный рабочий день. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
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