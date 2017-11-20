Китайская компания планирует выпустить самопилотируемый автомобиль раньше всех в мире

Китайская корпорация и популярный в стране поисковик Baidu заявила о планах запустить массовое производство беспилотных автомобилей уже в следующем году. Об этом рассказал исполнительный директор компании Робин Ли на Всемирной конференции в Пекине, сообщает Zdnet.

Baidu намерена выйти на рынок беспилотных автомобилей уже в 2018 году. Китайцы надеются опередить всех конкурентов, так как многие автопроизводители собираются подготовить самопилотируемые авто только к 2020 году.

Совместно с китайскими автокомпаниями JAC Motors, BAIC Motor и Chery Automobile Baidu собирается представить автономные маршрутные автобусы для перевозки пассажиров. Уже в 2019 году такие "маршрутки" будут колесить по всем крупным городам Китая, пишет life.ru

В сентябре Baidu проинвестировала 1,5 млрд долларов в свой собственный стартап Apollo Fund, занимающийся изучением нейросетей и созданием автопилота.