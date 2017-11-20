Раздача гуманитарной помощи в Марокко обернулась давкой и гибелью людей

В городе Сиди Булаалам на юго-западе Марокко 15 человек погибли и еще пять пострадали в результате давки, возникшей во время раздачи гуманитарной помощи на рынке. Об этом сообщило Министерство внутренних дел страны.

В то же время источник Reuters в больнице рассказал о 18 жертвах. По его словам, большинство погибших были женщинами, пытавшимися протиснуться к пище, которую некий богатый человек раздавал в прибрежном городке.

Как уточняет TelQuel Arabi, инцидент произошел в минувшее воскресенье, 19 ноября. Большинство погибших - женщины и пожилые люди, отмечает издание. Раненых доставили в больницу в критическом состоянии. По словам источника издания, число жертв может возрасти.

По словам местного журналиста, благотворитель организовывал подобную раздачу еды и раньше. Но в этот раз на акцию собрались около тысячи человек. Разбушевавшаяся толпа начала штурмовать металлическое ограждение, под которым раздавили несколько женщин.

Король Марокко Мухаммед VI приказал, чтобы семьям погибших была оказана любая необходимая им помощь, а лечение пострадавших проводилось за его счет. Министерство внутренних дел открыло уголовное расследование по факту происшествия.

В прошлом месяце король отправил в отставку министров образования, жилищной и городской политики страны и здравоохранения, после того как счетная палата обнаружила "дисбаланс" в осуществлении плана борьбы с нищетой в северном районе страны Риф, передает newsru.com.

