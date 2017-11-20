В Томске умер ребенок, впавший в кому после стоматологической операции. Он находился без сознания почти три недели, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета РФ 20 ноября.
В октябре в Каргасокской районной больнице Каргасокского района Томской области пятилетнему мальчику под общим наркозом удаляли зубы. Но по окончании операции ребенок не пришел в себя. Оказалось, что он впал в кому.Мальчика доставили санавиацией в больницу Томска, а следователи 1 ноября завели уголовное дело. 17 ноября ребенок скончался, так и не придя в сознание, передает newsru.com. Следователи опрашивают свидетелей, проводится судебно-медицинская экспертиза.
"Комсомольская правда" приводит шокирующие подробности этого случая. Как рассказала изданию мать ребенка, в больнице ее сына сопровождала бабушка. Стоматолог, осмотрев пациента, жаловавшегося на зубную боль, поставила диагноз "пульпит" и предложила удалить больной зуб.
Так как ребенок боялся операции, бабушка попросила врача сделать общий наркоз. Для этого вызвали анестезиолога, но само удаление почему-то проводили не в операционной, а в смотровом кабинете, где не было оборудования для проведения реанимационных действий. Поэтому, когда мальчик стал отходить от наркоза и у него остановилось сердце, малыша только через несколько минут смогли перевезти в операционную и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.
Кроме того, выяснилось, что без ведома бабушки ребенка стоматолог удалила ему не один зуб, а пять. Родные мальчика считают, что он не выдержал болевого шока.
В детской больнице N1 изданию рассказали, что скончавшийся ребенок был в очень тяжелом состоянии. "Изначально повреждения были серьезными, пострадали практически все жизненно важные органы, развилась полиорганная недостаточность", - сообщили медики.
"Российская газета" также сообщала об удалении пяти зубов вместо одного и приводила версию о том, что, возможно, что причиной трагедии стало отсутствие пробы на аллергическую реакцию перед введением наркоза.
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