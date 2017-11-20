Изначально замок был построен семейством Комин и получил название Фрюки. Гранты захватили его в 1694 году и переименовали, а спустя пару поколений наняли архитектора Роберта Адама (который построил Королевскую биржу Эдинбурга и Королевское общество искусств) и полностью перестроили здание.

В настоящее время полезная площадь строения составляет более чем 1200 кв. метров. Замок включает в себя кинозал, библиотеку, гостиную, бальный зал, бильярдную, гостевые и хозяйские спальни. Просторный подвал и огромный двухуровневый чердак предполагают дополнительный потенциал для расширения, передает newsru.com.

В последние годы замок Грант получил множество дополнений и улучшений, таких как дровяные печи, современные ванные комнаты, оборудованные кухни. Окна большей части комнат выходят на сад и пруд.

Расположение замка открывает практически безграничные возможности для любителей дикой природы. Так, неподалеку есть места для рыбалки, изобилующие форелью и лососем, а также популярные поля для гольфа, пляжи, исторические рыбацкие деревни, клубы парусного спорта и каякинга и места для виндсерфинга. Замок окружен старым садом площадью 35 акров, за которым начинается лес. Как отмечает Country Life, стоимость отдельных номеров в этом замке на Airbnb доходит до нескольких тысяч фунтов стерлингов за уикенд.