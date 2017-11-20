Новый компьютер Apple будет шпионить за пользователями

Моноблок iMac Pro, представленный Apple летом на конференции WWDC, будет постоянно слушать своего пользователя, сообщает The Next Web.

Интересную деталь в прошивке MacOS заметили пользователи сети. В системе упоминается чип A10 Fusion, которым в 2016 году был укомплектован iPhone 7. Мобильный процессор добавляет производительности смартфону и позволяет постоянно слушать хозяина iPhone. Благодаря этому владельцы новых айфонов могут без рук вызывать голосового помощника командой "Привет, Siri!".

Поддержка настольных операционных систем Apple голосовым ассистентом появилась в прошлом году в MacOS Sierra. Однако для вызова Siri нужно нажать на иконку помощника или определённую комбинацию клавиш, пишет life.ru

Apple обновила линейку моноблоков летом на конференции WWDC. Компания назвала iMac Pro самым производительным компьютером Mac в линейке. Стоимость iMac Pro в базовой комплектации составит 4999 долларов (около 300 тыс. рублей). Поставки начнутся до конца года.