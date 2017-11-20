В рамках эксперимента ученые отобрали две группы людей. В первую вошли 1100 старшеклассников норвежских школ, 208 из которых имеют водительские права. Участниками второй группы стали 414 обычных подданных Норвегии.

Эксперты обращали внимание на то, как личные качества водителей, например, возраст, пол и уверенность в себе, влияют на способность сосредоточиться за рулем. Кроме того, рассматривались частота отвлечений и тип отвлекающих факторов, с которыми сталкивались участники эксперимента во время вождения, а также отношение водителя к этим отвлекающим факторам.

Результаты показали, что самым популярным фактором, отвлекающим водителя от дороги, является радио. При этом молодые люди были наиболее склонны к рассеянности внимания. Кроме того, от дороги часто отвлекались экстраверты и люди, у которых наблюдаются невротические расстройства, пишет Daily Mail.

«Индивидуальные меры по снижению отвлекающих факторов можно сосредоточить в отношении молодых мужчин с плохим отношением к отвлечению во время вождения и низким уровнем уверенности в том, что они могут контролировать свое внимание», — заявил Оле Йоханссон из норвежского Института экономики транспорта.

В то же время женщины старшего возраста, и те, кто был уверен в своей сосредоточенности, реже сообщали о рассеянности внимании за рулем. Примечательно, что предыдущие эксперименты от 2015 года также показывали, что мужчины больше рискуют за рулем, в то время как женщины более склонны быть вежливыми и внимательными.