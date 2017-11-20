Создан велосипед, передвигающийся по воде

Новозеландский стартап Manta5 выпустил водный байк Hydrofoiler XE-1. Велосипед может передвигаться по воде с помощью вращения педалей или на электротяге, сообщает Slashgear.

Вместо колёс со спицами байк имеет три специальных крыла, за счёт которых он удерживается на воде. Крылья также уменьшают сопротивление транспортного средства и помогают набрать высокую скорость.

Байк приводится в движение за счёт вращения педалей или благодаря двигателю на 400 Вт. По расчётам инженеров, человек весом 100 кг для разгона должен совершить 16 вращений.

Hydrofoiler XE-1 легко разбирается и умещается в багажник обычного легкового автомобиля. Все детали сертифицированы по стандарту IP67, что позволяет долго держать их в воде, пишет life.ru

Сейчас на гидробайк можно оформить предзаказ, в феврале стартап начнёт продавать Hydrofoiler XE-1 жителям Новой Зеландии. Точная цена водного велосипеда неизвестна. По данным Slashgear, гидробайк будет стоить от 6 до 8 тыс. долларов.