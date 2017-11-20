Неизвестный и единственный: Bentley продает в Дубае автомобиль за 3,5 миллиона долларов

Нигде не представленную ранее официально модель роскошного кабриолета Bentley Grand Convertible обнаружил известный британский видеоблогер Shmee150 в крупнейшем дилерском центре марки в Дубае (ОАЭ) и выложил в Сеть ролик, запечатлевший новинку стоимостью около 3,5 миллиона долларов.

Речь идет о первом и пока единственном экземпляре этой модели, который привезли в Дубай для демонстрации потенциальным покупателям, пишет издание "Авторевю", отмечая, что эту машину ранее не представляли на выставках и даже на официальных сайтах Bentley.

В 2014 году был представлен концепт Bentley Grand Convertible, построенный на основе дореформенного седана Mulsanne. Новая версия кабриолета конвертирована из обновленной модели Mulsanne Speed и приурочена к грядущему столетнему юбилею компании Bentley, который будут праздновать в 2019 году, говорится в публикации.

Под капотом кабриолета расположен стандартный двигатель седана Mulsanne Speed V8 объемом 6,75 литра с битурбонаддувом мощностью 537 л. с. Вместе с тем по сравнению с седаном, длина и колесная база кабриолета уменьшены на 100 мм, и это одно из важных отличий от концепта трехлетней давности: тот был укорочен на 150 мм. В итоге длина кабриолета составила 5475 мм, передает newsru.com.

Интерьер практически целиком заимствован у седана, хотя пространства для ног задних пассажиров осталось маловато. Вместе с тем сложенная мягкая крыша расположена под большой крышкой, выполненной из цельного куска дерева. Как утверждается, это самая крупная деревянная деталь в современном автопроме.

Поизводство Bentley Grand Convertible поручено придворному ателье Mulliner. Тираж кабриолета будет ограничен 19 экземплярами, в честь года основания компании Bentley (1919). Первым заказчикам машины будут переданы в 2019 году, а завершение серии намечено на 2020-й.