Мужчина проехался на санях, прикрепленных к автомобилю, по проезжей части. ВИДЕО

В Сети опубликовано видео с тем, как мужчина проехался на санях, прикрепленных к автомобилю, по проезжей части. При этом его не смутило ни наличие на дороге других машин, ни отсутствие снега.

Всю информацию о произошедшем передадут в Центр видеофиксации УГИБДД по краю, где будут установлены номера автомобилей. Нарушителей разыскивают, пишет ren.tv

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