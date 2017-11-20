Уволенный охранник от обиды разгромил магазин

В Красноярске очень обидчивый охранник решил отомстить своему начальнику, который его уволил. Его действия запечатлела камера.

Мужчина врывается в помещение и о чем-то переговаривается с продавцом. Пара секунд — и визитер словно с цепи срывается. Разбивает ногой витрину, разносит стеллажи, опрокидывает с полок несколько бутылок. Безумец хватается за все, что под руку попадется. Шокированной сотруднице магазина ничего не остается, как молча наблюдать за представлением дебошира, пишет ren.tv

Выпустив пар, агрессор спокойно направляется к выходу. Последние сбережения ему придется отдать своему руководству — в качестве компенсации.