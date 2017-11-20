В Египте впервые показали золотые украшения Тутанхамона

Золотые украшения самого загадочного правителя Египта сегодня впервые показали туристам. 50 золотых украшений — это практически всё, что ученые нашли в пирамиде Тутанхамона.

Подвески и щитки украшали мумию фараона, а рядом с ним в гробнице лежали золотой посох и целая серия статуэток египетских божеств. Чтобы восстановить и отреставрировать их, понадобилось больше столетия, пишет ren.tv

Египтологи утверждают, что в этом виновато "проклятье фараонов". Первооткрыватели гробницы и реставраторы, которые притрагивались к этим предметам, быстро умирали в страшных мучениях.

Организаторы выставки убеждают, что на посетителей выставки "проклятие" не подействует, а все экспонаты для них абсолютно безопасны.