Названы лучшие автомобили года по версии женщин

Эксперты назвали победителей ежегодного конкурса Всемирный женский автомобиль года 2017.

Главным победителем стал Hyundai Ioniq. Специалисты отметили не только его дизайн, но и производительность, впечатления от вождения и экономичность. К слову, гибридный автомобиль также победил в категории Экологичный автомобиль года.

В состав жюри вошли 25 женщин из 20 стран, среди которых журналистки, гонщицы и автомобильные эксперты. В этом году на конкурсе были представлены 420 автомобилей, среди которых выбирали не только одного победителя, но и лучшие автомобили в разных категориях.

Женский автомобиль года и Экологичный автомобиль года:

Hyundai Ioniq

Бюджетный автомобиль: Ford Fiesta

Семейный автомобиль: Mazda CX5

SUV/Кроссовер: Peugeot 3008

Представительский автомобиль: BMW 5 Series

Спорткар: Honda Civic Type R

Автомобиль мечты: McLaren 720S