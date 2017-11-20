В Пензе обрушился подъезд многоквартирного дома

В понедельник, 20 ноября, в российском городе Пенза произошло частичное обрушение многоквартирного дома по улице Ударной.

Как сообщает PenzaNews, там рухнули перекрытия во втором подъезде.

В результате инцидента никто из людей не пострадал, пишет nv.ua

При этом отмечается, что дом находится в аварийном состоянии, и в 2016 году в нем уже происходило обрушение, после чего часть жителей была выселена.

В то же время на данное время в доме все еще проживают две семьи.