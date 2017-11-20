Автомобильный номер продали за 3 млн долларов в ОАЭ

На аукционе в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) 23-летний бизнесмен Ахмед аль-Марзуки приобрел регистрационный номер для своего автомобиля за 10 млн дирхамов (около $3 млн).

Аукцион провела компания Emirates Auction, сообщает Khaleej Times.

По словам аль-Марзуки, он купил этот номер "из-за его значимости для нации". Ежегодно 2 декабря в ОАЭ отмечают Национальный день в память об объединении семи эмиратов в 1971 году, пишет nv.ua

"Я очень рад и горд тем, что получил регистрационный номер 2", - заявил предприниматель.

На аукционе продавались и другие редкие регистрационные номера. Номер 11 был продан за 6,4 млн дирхамов (около $1,5 млн). Также предприниматель Мохаммед Аль-Мазруи купил своему 12-летнему сыну Халифа номер 1111.

Всего на аукционе было продано номера на сумму 55 млн дирхамов (почти $15 млн). Все эти деньги пойдут на благотворительность.