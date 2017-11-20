В шведском городе Линчепинг завершается строительство первого в мире "вертикального зеленого дома" - небоскреба, который предназначен для выращивания растений.
Необычное здание стоимостью 40 миллионов долларов будет кормить более 5000 человек в год, пишет Business Insider.
Ожидается, что к 2050 году население планеты увеличится до 9,6 миллиардов человек, причем около 66% будут проживать в городских районах. Эти прогнозы оставляют много вопросов о том, как города смогут прокормить всех своих жителей.
Шведская пищевая компания под названием Plantagon предлагает, чтобы города рассматривали возможность строительства своеобразных офисных башен, которые содержат гигантские крытые фермы. Plantagon строит свою первую подобную ферму в шведском Линчепинге, пишет nv.ua
Башня будет работать по технологии гидропоники, то есть овощи (в основном зелень) будут расти без почвы в богатом питательными веществами водном растворе. По словам генерального директора Plantagon Ханса Хэссла, ферма будет в основном автоматизирована. С помощью систем воздухоотведения и естественного вентилирования будет создана экологическая зона, где чистые вода и воздух, а также полное отсутствие удобрений позволят вырастить качественный урожай в самом центре мегаполиса.
Строительство здания стоимостью $40 миллионов началось в 2012 году, и оно будет открыто к началу 2020 года. Планируется, что в нем будут снимать ежегодно несколько урожаев.
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