Ученые: на Землю по непонятной причине попадает очень много антиматерии

Исследователи изучают интенсивный поток антиматерии с 2008 года, но пока не могут определить откуда он взялся.

Ранее предполагалось, что антиматерия генерируется ближайшими к нам пульсарами, но последние исследования показали, что это не так, пишет Science Alert.

В 2008 году зонд PAMELA, который находится на орбите Земли, обнаружил, что позитронов, то есть элементарных частиц антивещества, намного больше, чем ранее считали ученые. Теперь большая международная группа ученых проанализировала недавние измерения полученные из обсерватории High-Altitude Water Cherenkov (HAWC) в Мексике, чтобы проверить гипотезу о том, что такие частицы производят пульсары, то есть нейтронные звезды.

Дело в том, что, по результатам измерений, поток высокоэнергетических позитронов от находящихся неподалеку пульсаров Geminga и PSR B0656+14, который должен был прийти на Землю, почти в сто раз ниже, чем поток, зарегистрированный в 2008 году. Большая часть исходящих от пульсаров элементарных частиц поглощается в туманностях, пишет nv.ua

"Участие двух пульсаров в генерации позитронов высоких энергий, которые достигают нашей планеты, настолько скромные, что другие объяснения становятся все более и более вероятными" - говорит один из авторов исследования, Сабрина Казанова из Института ядерной физики Польской академии наук.

Поэтому астрономы предлагают объяснить возникновение позитронов какими-то другими явлениями — например, другими пульсарами, микроквазарами или остатками сверхновых. Одно из основных предположений заключается в том, что такая масса частиц антиматерии может быть связана с распадом массивных частиц темной материи.

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