Румынскому банку разрешили приобрести 100% акцийй Victoriabank

Национальный банк Молдовы (НБМ) выдал разрешение на запрос румынского Banca Transilvania (ВТ) и Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) на покупку 100% акций первого частного банка Молдовы - Victoriabank.

ЕБРР является акционером румынского и молдавского банка, имея в молдавском банке 27,5% акций.



Как передает «ИНФОТАГ» председатель Административного совета Victoriabank Виктор Цуркан, который является учредителем первого частного банка в РМ и первым его президентом, владея 10,45% уставного капитала банка, сказал, что акционеры после захода ВТ в Victoriabank, будут ожидать тендерного предложения на регулируемом рынке на выкуп их акций.



«По молдавскому законодательству, приобретая мажоритарный пакет акций, а ВТ приобретая 39,2% акций компании Insidown с регистрацией на Кипре, вместе с ЕБРР будут обладать более чем 50%, - они обязаны объявить тендер на покупку остальных акций, по предложенной цене», - сказал он.



Согласно процедуре проведения тендерного предложения о покупке акций, оно должно быть действительным на протяжении 40-60 дней. Поэтому сделка по выкупу 100% акций может завершиться примерно в конце января 2018 г.



С начала 2017 г. Victoriabank заработал 238 млн. леев чистой прибыли. Банк обладает активами в 13,6 млрд. леев и капиталом в 2,5 млрд. леев, прочно удерживая третью позицию в топе из 11-ти банков Молдовы. Кроме ЕБРР и Виктора Цуркана мажоритарным акционером банка является Галина Пройдисвет, работавшая долгие годы заместителем председателя, которой вместе с родственниками принадлежит около 15%.