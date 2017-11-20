Состоялась встреча политпредставителей по приднестровскому урегулированию

Политические представители в процессе переговоров по приднестровскому урегулированию со стороны Кишинэу и Тирасполя Георге Бэлан и Виталий Игнатьев сегодня провели рабочую встречу, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на Бюро по реинтеграции.

Цель встречи – продолжение консультаций сторон по наиболее актуальным темам повестки дня приднестровского вопроса в контексте нового раунда переговоров в формате «5+2», который состоится 27-28 ноября в Вене, обзор прогресса в работе отраслевых рабочих групп, обмен мнениями о возможностях продвижения диалога и выявления устойчивых и жизнеспособных решений проблем, представляющих большой интерес для жителей обоих берегов Днестра.

В конце встречи политпредставители Кишинэу и Тирасполя подчеркнули необходимость продолжения диалога между двумя сторонами в целях улучшения существующих ныне рамок переговорного процесса, сообщает МОЛДПРЕС.