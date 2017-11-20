За минувшую неделю на границе РМ было зарегистрировано более 100 нарушений

В период с 13 по 19 ноября 2017 года на контрольно-пропускных пунктах пограничники зарегистрировали 102 нарушения и составили протоколы в отношении 105 лиц, нарушивших пограничное и миграционное законодательство Республики Молдова.

Нарушения были зарегистрированы по следующим пунктам:

-одно незаконное пересечение государственной границы;

- 38 человек нарушили режим пограничной зоны и контрольно-пропускных пунктов;

- восемь человек представили фальшивые и поддельные документы;

- 37 человек нарушили правила использования виньеток;

- 16 иностранцев нарушили срок пребывания в Молдове;

- две попытки незаконного оборота товаров;

- два преступления, связанные с нарушением транспортировки пассажиров и товаров;

- одно нарушение правил дорожного движения.

В течение предыдущей недели 46 иностранцам и 146 транспортным средствам было отказано во въезде в Молдову. В то же время четыре молдаванина были депортированы из Российской Федерации и один гражданин РМ выслан из Европейского Союза.



Статические данные деятельности подразделений Пограничной полиции по выявлению и расследованию правонарушений выглядит следующим образом: составлено 144 протокола с применением штрафов в общей сумме 173 600 леев, собрано штрафов в размере 81 450 леев.

Молдавские пограничники провели 17 встреч с представителями пограничных органов Украины и Румынии для обмена информации и передачи правонарушителей.