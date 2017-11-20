На местных выборах в 8 из 10 населённых пунктов победили кандидаты от ДПМ

Кандидаты Демократической партии выиграли досрочные местные выборы в восьми из 10 населённых пунктов, где в минувшее воскресенье прошло голосование. Ещё в двух - выдвиженцы ДМП вышли во второй тур. Таковы предварительные данные Центризбиркома.

Убедительную победу одержали кандидаты ДПМ в сёлах Зырнешть Кагульского района и Кэприяна Страшенского района. Их поддержали более 80% избирателей. В селах Фундурий Ной Глодянского района и Гиличень Теленештского района выдвиженцы Демпартии набрали свыше 50% голосов.



Демократы также возглавили мэрии в сёлах Сэрэтень Леовского района, Штефэнешть Флорештского района, Плопь Кантемирского района и Лэпушна Хынчештского района.



Ещё в двух населённых пунктах пройдёт второй тур. В селе Берлинць Бричанского района на должность мэра претендуют демократка Виорика Олейник и социалист Юрий Беличук. А в столичном пригороде Сынджера за кресло мэра поборются кандидат ДПМ Валерий Поятэ и представитель ПСРМ Сергей Брынзила.



Для участия в местных выборах в этих населённых пунктах зарегистрировались 26 кандидатов.







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