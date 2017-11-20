Сильвия Раду отчитала главу Управления транспорта Олега Поятэ

Исполняющая обязанности мэра Сильвия Раду вновь отчитала подчинённых. На этот раз она упрекнула главу Управления транспорта Олега Поятэ в том, что за год в столице отремонтировали лишь несколько километров дорог. В ответ он заявил, что на большее у учреждения не хватило денег.

"Мне не нужно, чтобы вы представляли здесь свои сочинения, которые мы видим на экране. Вы должны прописывать каждое действие в своём плане - когда будет сделано, сколько это стоит, возможно это или нет, что дешевле, что дороже", - сказала и.о. мэра столицы Сильвия Раду.



Из 672-ух километров столичных дорог за год восстановили лишь три. При том, что бюджет управления на 2017 год превысил 60 миллионов леев.



- Каков бюджет вашего управления?

- 60 с лишним.

- Господин Поятэ, вы знаете какой у вас был бюджет?

- Сейчас точно сказать не могу. Но только на ремонт дорог заключили контрактов общей стоимостью 61 миллион.



"Почти 3 миллиона евро у вас было на содержание дорог. А вы построили только 3 км. Весь город жалуется на разбитые дороги", - добавила и.о. мэра столицы Сильвия Раду.



На прошлой неделе Сильвия Раду обратила внимание главы Управления транспорта на проблему дорожных заторов. Она отметила, что если вопрос не решат в ближайшее время, она потребует отставки руководства.



