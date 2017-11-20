На металлургическом заводе в Бельгии прогремел взрыв

Взрыв произошел на объекте металлургической компании ArcelorMittal в бельгийском Генте, несколько человек пострадали, сообщила РИА Новости представитель федеральной полиции Бельгии.

"На объекте ArcelorMittal произошел взрыв. Мы можем подтвердить, что, по крайней мере, несколько человек пострадали. Это вся информация, которой мы располагаем на данный момент", — сказала представитель полиции.

В свою очередь издание Soir со ссылкой на фламандский телеканал VTM сообщило, что при взрыве погиб один человек, пишет РИА Новости







