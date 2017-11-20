Гонка спорткаров в Макао закончилась столкновением 16 машин. ВИДЕО

Гонка спорткаров на Гран-при Макао закончилась массовой аварией. Инцидент попал на видео.

Столкновение произошло на одном из самых узких участков трассы. Первые три машины прошли его без проблем, но ехавший четвертым испанец Даниэль Хункаделья врезался в стену. Пятая машина успела проехать мимо, все остальные врезались друг в друга.

Трассу пришлось расчищать с помощью подъемных кранов. Примерно через час гонку возобновили только восемь машин из 20, сообщает РИА Новости

По словам гонщика Лоуренса Вантора, врезавшего в Хункаделью, он не успел заметить преграду из-за поворота. "Я сначала не видел его. Потом я увидел, что машина не двигается. Я пытался тормозить, но машина не среагировала, я не смог ничего сделать. Там место только для одной машины, едешь вслепую", — рассказал он.

В свою очередь, бразилец Рафаэле Марчелло, который ехал пятым и успел проскочить, заявил, что ему очень повезло. "То, что я остался жив, — большая удача. Это особая трасса и при этом пугающая", — цитирует его South China Morning Post.



