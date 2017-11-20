Жители столичного пригорода Трушены пожаловались на водителей маршруток

Жители столичного пригорода Трушены пожаловались на водителей маршруток. В муниципалитет подали петицию с требованием навести порядок в общественном транспорте. В пригород ходит одна маршрутка - 135-я. Пассажирам приходится подолгу ждать, а в часы пик машины переполнены.

И.о. градоначальника Сильвия Раду подняла проблему на совещании в мэрии.



"Прошу обсудить ситуацию с транспортными компаниями и представить мне точный отчет. Нужно решить эту проблему", - сказала и.о. столичного мэра Сильвия Раду.



А заместитель мэра Руслан Кодряну пообещал, что на маршрут выведут больше машин.



"Мы обяжем их соблюдать расписание, чтобы приезжало сразу три автобуса. Кроме того, добавим по одному автобусу утром и вечером", - заявил заместитель мэра Кишинева Руслан Кодряну.



Мэр Трушен Ион Апостол говорить с прессой не пожелал. В администрации 135-го маршрута заявили, что в часы пик на линии - 23 микроавтобуса, которые выезжают с интервалом в пять минут. А водители, в свою очередь, жалуются на пассажиров.



135 маршрут - это 25 километров, плата за проезд - четыре лея. Помимо маршруток в часы пик на линию выводят два автобуса. Живут в коммуне Трушены около девяти тысяч человек.



