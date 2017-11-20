В Одесской области турки подозреваются в ритуальном убийстве

Правоохранители задержали несколько иностранцев по подозрению в совершении ритуального убийства в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД на своей странице в Facebook в понедельник, 20 ноября.

Убийство произошло на прошлой неделе в Овидиопольском районе. На месте преступления правоохранители нашли обгоревшее тело иностранца, который пропал накануне.

"У убитого была нарисована пентаграмма, каббалистические символы и знаки, стояли свечи, различные оккультные предметы, черная курица. Следы на месте преступления указывали на то, что действовала группа лиц. При поддержке СБУ и прокуратуры Одесской области удалось за довольно короткий срок подозреваемых задержать", — говорится в сообщении.

Как уточняет местное издание Думская, убийство произошло в селе Малодолинское под Черноморском. По данным СМИ, четверо граждан Турции умертвили своего соотечественника, а затем сожгли тело.