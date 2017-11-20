Плахотнюк: ДПМ не будет нападать на правые партии, но не оставит без ответа обвинения и ложь некоторых лидеров оппозиции

ДПМ выполнит обязательство о ненападении на правые партии, но всегда будет отвечать на ложь и несправедливые обвинения. Об этом заявил лидер Демократической партии Влад Плахотнюк в интервью для Ziarul Național.

„ДПМ не нападала на Майю Санду и правые партии. Единственные наши реакции были тогда, когда нас несправедливо обвиняли и даже вы, журналисты, просили комментарии о различных заявлениях правой оппозиции. Мы, однако, никогда не нападали по собственной инициативе на правую оппозицию, которая и так ослаблена. Напротив, мы приглашали проевропейскую оппозицию объединить свои усилия и консолидировать силы на правом фланге, чтобы не существовало разделения.

На вопрос журналиста о том, если это яблоко с витаминами, о котором раньше говорилось, Плахотнюк сказал, что готов первым откусить из этого яблока, потом правая оппозиция, „если некоторые еще охвачены страхом, что могут отравится яблоком”.

„Думаю проблема не в том, что содержит яблоко, проблема в том, что некоторые просто не способны заниматься политикой государства, их не интересует страна. Они одержимы мной или ДПМ и это затемняет их мышление и блокирует политическое развитие. Почему вы думаете, что последний опрос IRI показывает рост ДПМ и снижение рейтинга оппозиции? Потому, что многие граждане начали понимать то, что я только, что вам сказал. В одном интервью в прошлом году я говорил, что партии, которые одержимы мной не преодолеют избирательного порога, так и случилось и с другими до них. Еще одна партия оказалась ниже избирательного порога, а еще одна начала серьезно терять в рейтинге. Если бы я был эгоистом, то порадовался бы этому. Однако, я понимаю, что после выборов мы очнемся с недостаточными мандатами на правом фланге, чтобы удержать проевропейскую власть. Европейский вектор был, есть и продолжит оставаться нашей главной целью”,- отметил Влад Плахотнюк.