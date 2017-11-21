Компания Apple намерена делать свои продукты - iPhone и MacBook - из полностью перерабатываемых материалов. Об этом производитель заявил в интервью, подчеркнув, что планирует продвигаться в направлении экологически чистого производства, передает BGR.
"Насколько я знаю, мы единственная компания в этом секторе, пытающаяся заниматься этим. Большинство говорят об утилизации электроники, но никто не хочет использовать такие материалы повторно в новых продуктах", - отметила вице-президент компании по вопросам окружающей среды Лиза Джексон.
Издание отмечает, что в планах Apple - полное прекращение использования материалов, "добытых из земли", сообщает korrespondent.net
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БЛИЗНЕЦЫ
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
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ДЕВА
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
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КОЗЕРОГ
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ВОДОЛЕЙ
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РЫБЫ
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Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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