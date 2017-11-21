Apple планирует создавать iPhone и MacBook из "мусора"

Компания Apple намерена делать свои продукты - iPhone и MacBook - из полностью перерабатываемых материалов. Об этом производитель заявил в интервью, подчеркнув, что планирует продвигаться в направлении экологически чистого производства, передает BGR.

"Насколько я знаю, мы единственная компания в этом секторе, пытающаяся заниматься этим. Большинство говорят об утилизации электроники, но никто не хочет использовать такие материалы повторно в новых продуктах", - отметила вице-президент компании по вопросам окружающей среды Лиза Джексон.

Издание отмечает, что в планах Apple - полное прекращение использования материалов, "добытых из земли", сообщает korrespondent.net