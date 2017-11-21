Некоторые муниципальные предприятия накопили многомиллионные долги

Некоторые муниципальные предприятия и управления накопили многомиллионные долги перед поставщиками тепла и электроэнергии и госбюджетом. Чиновники утверждают, что ищут выход, чтобы погасить задолженность.

А Минфин уже предупредил, что столичные предприятия попали в список плохих должников. Среди них Генеральное управление образования, молодежи и спорта, которое должно 24 миллиона леев за отопление.

"17 миллионов, это за прошлый сезон. Мы обратились в управление финансов с просьбой найти возможность, погасить долги. Кроме того, у нас есть проблемы и с Молдова газ", сообщил глава "Термоэлектрики", Вячеслав Ени.

Следующий в "чёрном списке" - "Apă Canal". За электричество предприятие должно 9 миллионов леев. В любой момент его могут отключить от света.

"Не хочу сеять панику в муниципии. Эти долги будут выплачены на этой неделе, поэтому нет никакой опасности для текущей деятельности предприятия",сообщила глава "Apă Canal", Вероника Херца.

А вот управление электротранспорта задолжало 8 миллионов леев перед соцфондом.

"Эти долги образовались в результате рейдерской атаки на Управление электротранспорта, в результате судебного разбирательства с компанией были изъяты 8 миллионов леев", сообщил глава Управления электротранспорта, Георге Моргоч.

Между тем минфин уже предупредил примэрию о плачевном состоянии на некоторых столичных предприятиях.

"Мы попали в список плохих плательщиков и МВФ даже указал минфину на состояние дел в Кишиневе", сообщила и.о. мэра столицы, Сильвия Раду.

Сильвия Раду наказала муниципальным предприятиям и управлениям пересмотреть свои финансовые планы, чтобы стать прибыльными.