"Следы воды" на Марсе оказались потоками песка

Открытые недавно темные полосы на поверхности Марса возникли в результате движения потоков сухого песка, а не густой соленой воды, как считалось ранее, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience.

"Мы обнаружили, что этих темных линий нет на пологих склонах холмов, а их длина очень сильно зависит от того, под каким углом были расположены частицы песка по отношению к поверхности планеты. Похоже, что это результат какого-то уникального "безводного" процесса, характерного только для Марса", — заявил Альфред Макьюэн из университета Аризоны в Тусоне (США).

В 2011 году Макьюэн и его коллеги изучали снимки, сделанные камерой HiRISE на борту зонда MRO. На некоторых снимках крутых склонов и краев кратеров видны темные полосы шириной 0,5-5 метров, которые появляются и разрастаются в летний период и исчезают в зимний.

Как предположили тогда планетологи, это, возможно, потоки очень соленой воды. Она остается жидкой марсианским летом, когда температура на склонах достигает 250-300 кельвинов, примерно от минус 23 до плюс 26 градусов Цельсия. В сентябре прошлого года после повторного изучения снимков с MRO ученые подтвердили, что эти следы действительно оставлены солеными ручьями кипящей воды. Пока планетологи не пришли к единому мнению, что является ее источником: атмосфера или подземные залежи льда.

В новой работе Макьюэн и его коллеги опровергли свои же первоначальные выводы. Они изучили новые данные, собранные при помощи инструментов MRO в последние годы, и обнаружили, что вода не участвует в процессе образования темных линий, пишет РИА Новости

Эти наблюдения раскрыли одну общую черту всех подобных структур: они присутствуют лишь на достаточно крутых склонах с углом наклона не менее 27 градусов. Как только линии достигали более пологих участков, то сразу же обрывались. Если бы они были оставлены потоками воды, таких обрывов бы не было. И то и другое однозначно свидетельствует о том, что линии являются результатом движения сыпучих тел, марсианского песка и пыли.

Эта идея, как признает Макьюэн, хорошо объясняет то, как подобные структуры могут формироваться на Марсе даже при полном отсутствии жидкой воды на его поверхности. Тем не менее пока не ясны причины того, почему темные линии периодически появляются и исчезают на поверхности планеты при наступлении теплых и холодных сезонов года.

Как предполагает ученый, их формирование действительно может быть связано с водой и запасами соли, вбирающими в себя пары влаги при наступлении марсианской весны, однако первые однозначные ответы на этот вопрос можно будет получить, когда марсоходы или марсонавты начнут прямое их изучение.





