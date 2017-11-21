Если все население перейдет на вегетарианскую диету, это отрицательно скажется на общественном здоровье, говорится в новой работе ученых.
Согласно исследованию, опубликованному Национальной академией наук США, если все станут вегетарианцами, многие люди столкнутся с дефицитом питательных веществ, передает Independent.
Было обнаружено, что, если все начнут есть только растительную пищу, людям станет доступнее ряд важных питательных веществ, включая углеводы, медь, магний и цистеин.
В то же время потребление других необходимых человеку элементов, которые мы сейчас получаем из продуктов животного происхождения, будет уменьшаться. К последним относятся кальций, витамины А и D, В12, арахидоновые, эйкозапентаеновые и докозагексаеновые жирные кислоты. Некоторые из этих веществ связаны с уменьшением риска сердечных заболеваний, а также со зрительным и когнитивным развитием у младенцев, остротой зрения, пишет moya-planeta.ru
«Все просто, есть некоторые требования к питательным веществам, которые мы не можем получать из растительных продуктов. Скорее всего, это говорит нам, что мы развиваемся как всеядные», — утверждает одна из авторов работы Мэри Бет Холл из службы сельскохозяйственных исследований министерства сельского хозяйства США.
Исследователи, тем не менее, признают, что здоровое вегетарианское питание возможно на индивидуальном уровне и даже что диеты на основе продуктов растительного происхождения связаны со многими преимуществами для здоровья. Однако в НАН США отмечают, что масштабировать это на все население будет трудно, ведь в таком случае многие люди будут попросту недоедать. Возможное решение проблемы в будущем ученые видят в выращивании искусственного мяса.
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