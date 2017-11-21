NASA подрбно изучила межзвездный астероид в Солнечной системе

Астрономы NASA после подробного изучения астероида, который они обнаружили в октябре, пришли к выводу, что он происходит из другой звездной системы. Об этом сообщает сайт космического агентства NASA.

Космический объект 1I/2017 U1 получил название "Оумуамуа", что в переводе означает "посланник".

По мнению астрономов, астероид путешествовал по Млечному Пути без привязки к какой-либо звездной системы на протяжении миллионов лет, прежде чем достиг Солнечной системы.

Как сообщает NASA, астероид обладает необычной сигарообразной формой: его длина составляет около 400 метров, что в 10 раз больше, чем ширина. Подобная форма никогда не встречалась у комет или астероидов Солнечной системы.

Поверхность объекта обладает красноватым оттенком, как у объектов из отдаленных областей Солнечной системы. Анализы предполагают, что "Оумуамуа" состоит из камня и, возможно, металлов, на нем нет воды или льда.

Его поверхность могла покраснеть из-за облучения от космических лучей в течение сотен миллионов лет. Поверхность астероида очень темная, так как поглащает 96% солнечных лучей, пишет УНИАН.

Ученым также удалось установить, что период вращения астероида составляет 7,3 часа. Астрономы считают, что подобные космические объекты проходят через Солнечную систему примерно раз в год и их трудно обнаружить при помощи телескопов.

Сейчас астероид летит со скоростью в 38 км/ч и находится примерно в 200 миллионов километров от Земли (это расстояние от Марса до Юпитера). Он покинет Солнечную систему в начале 2019 года и направится в сторону созвездия Пегаса.



А/2017 U1 впервые обнаружили 19 октября при помощи телескопа, который находится на Гавайях. Астроном, заметивший объект, рассказал, что он не был похож на обычный астероид или комету из Солнечной системы.

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