Более чем на четыре миллиарда леев вырастут доходы в бюджет в будущем году по сравнению с 2017-ым. По данным кабмина, это позволит увеличить пособия и пенсии, а зарплаты некоторым категориям граждан повысят уже с 1 января.
Накануне правительство утвердило законы о госбюджете, социальном бюджете и бюджете медицинского страхования на 2018.
Согласно документу, рост экономики в следующем году составит три процента, экспорта - на 8%, а импорта - на шесть. В то же время, дефицит госбюджета составит почти три процента.
Премьер Павел Филип достигнутым результатам был рад.
"Как говорил господин Армашу, это осторожные прогнозы, я думаю, наш потенциал выше. Учитывая, как мы продвинулись в этом году, реальность оказалась намного лучше и оптимистичнее, чем мы прогнозировали", - сказал премьер-министр Павел Филип.
Министр финансов уточнил, что бюджет пополнится и за счет иностранных инвестиций.
"В следующем году, по нашим амбициозным подсчетам, из внешних источников мы получим четыре миллиарда 300 миллионов леев, на 2,1 миллиарда леев больше, чем в 2017", - сказал министр финансов Октавиан Армашу.
На один из главных инвестиционных проектов - ремонт национальных дорог - потратят почти два с половиной миллиарда леев. Еще 126 миллионов леев - на ремонт местных дорог. На реализацию проекта о конкурентоспособном сельском хозяйстве выделят более 115 миллионов леев, а почти 275 миллионов леев пойдут на закупку машин скорой помощи.
На приоритетные социальные проекты выделят почти на 800 миллионов леев больше.
"Из бюджета получат финансирование проекты на поддержку инвалидов, обеспечение детей из центров размещения. Пособия при рождение ребенка повысят с 5300 до 5645 леев", - сказал министр финансов Октавиан Армашу.
Дополнительные средства выделят и на образование. В 2018 больше денег потратят на питание детей в учебных учреждениях, а также на повышение стипендий.
В следующем году планируется повышение зарплат, пособий и пенсий. На увеличение зарплат дополнительно выделят миллиард 300 миллионов леев, некоторым категориям бюджетников зарплаты увеличат уже с 1 января. Фонд индексации пенсий увеличится на 740 миллионов леев, а на валоризацию дополнительно выделят 66 миллионов леев.
Документы о бюджете на будущий год передадут на рассмотрение в парламент.
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